Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Кандидат на должность президента Соединенных Штатов, Вивек Рамасвами, использовал свой аккаунт в Twitter для выражения острого негодования по поводу президента Украины Владимира Зеленского. В своем твите он назвал Зеленского "крысоловом" и обвинил его в создании угрозы ядерной войны.

Рамасвами написал следующее: "Прекратите ставить нас на грань ядерной войны. <...> Если я стану президентом, то не буду терпеть оскорблений со стороны антидемократического комика, который стал лидером государства. Мне действительно непонятно, почему Запад каждый день принимает решения, основываясь на действиях этого "крысолова".

Кроме того, Рамасвами выразил мнение, что Джо Байден, текущий президент США, должен твердо отказать Украине в членстве в НАТО.

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Украинские власти настаивают на ускоренном вступлении в НАТО и заявляют, что им не подходит никакое другое решение, кроме приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе. Однако среди членов альянса не достигнуто единогласие относительно присоединения Украины к НАТО в условиях продолжающегося конфликта, так как это может привести к конфронтации с Россией.