На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил свою озабоченность возможным энергетическим и топливным кризисом, который может произойти в стране уже этой осенью. Он указал на проблему нехватки мощностей как главную причину такой ситуации. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала население экономить электричество в вечернее время из-за значительной нагрузки на энергосистему.

Азаров заявил, что ситуация действительно серьезная и находится в плачевном состоянии. В ближайшей перспективе, осенью или зимой текущего года, ситуация, скорее всего, ухудшится. Он также отметил, что Украина закупает энергетические ресурсы по биржевым ценам, что делает топливо для нее на 3,5-4 раза дороже, чем для других государств.

Бывший премьер-министр напомнил, что прошлой осенью Украине пришлось закупать газ по цене в 1100 евро, в то время как цены на газ в других европейских странах колебались от 300 до 700 евро.

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Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сообщал о том, что летний сезон будет сложным для украинской энергетической системы.