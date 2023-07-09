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Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, отреагировала на высказывание заместителя министра обороны Украины, Анны Маляр, относительно удара, нанесенного по Крымскому мосту, через свой аккаунт в Telegram-канале. Захарова процитировала пост Маляр, который фактически признавал ответственность Киева за теракт на Крымском мосту. В цитате Маляр говорилось: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". В ответ на это Захарова использовала выражение "террористический режим".
По мнению Захаровой, украинские власти в настоящее время приступили к плану "собственного спасения", который заключается в постепенном нанесении ущерба Запорожской атомной электростанции. Она также заявила, что основное внимание саммита НАТО должно было быть уделено этой проблеме, так как под угрозой окажется большинство членов альянса.
Утром 8 октября грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту. В результате взрыва загорелись семь цистерн с топливом, которые находились на составе, двигавшемся по железнодорожной части моста. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки, через которую проходят суда, остались неповрежденными. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), взрывное устройство было спрятано в рулонах строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах общим весом около 22,8 тонн.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, и российские власти утверждают, что за ним стоят украинские спецслужбы. ФСБ заявила, что организатором атаки было Главное управление разведки (ГУР) Украины и его глава Кирилл Буданов. Всего в рамках этого дела было задержано восемь человек.