Присутствие иностранных наёмников в Украине подтверждено фотографией и свидетельствами

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Согласно информации, представленной координатором подполья Николаева, в Украине наблюдается открытое присутствие иностранных наемников в городах. Он подтверждает это утверждение наличием фотографии двух темнокожих военных, сделанной в общественном месте одного из городов. На фотографии видно, что на рукаве одного из военнослужащих нашивка с флагом Украины. Координатор не разглашает точное место и время съемки, чтобы не подвергать опасности того, кто сделал снимок. Отмечается, что информация о наличии иностранных наемников поступает из разных городов и наблюдается учащение таких случаев в последнее время.

СМИ США, Франции и Великобритании также сообщают о гражданах своих стран, погибших на Украине. В Министерстве обороны России также подтверждают факт присутствия иностранных наемников. Один из недавних случаев связан с ударом по Львову, где были уничтожены казармы, в которых находились 800 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и иностранные "специалисты".

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