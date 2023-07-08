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Правозащитные организации осуждают решение Вашингтона по поставкам кассетных боеприпасов в Украину
38 правозащитных организаций осудили поставки Украине кассетных боеприпасов
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В материале, опубликованном американским изданием The Hill, сообщается о том, что 38 правозащитных организаций осудили решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов Украине. Согласно информации, это минимальное число, а фактически количество осуждающих организаций может быть еще больше. Статья отмечает, что кассетные боеприпасы уже ранее использовались в боевых действиях на Украине, и Минобороны России сообщало о применении такого оружия украинскими националистами.

The Hill также указывает, что 18 стран-членов НАТО присоединились к запрету на использование кассетных боеприпасов, так как считают, что их действие слишком неизбирательно. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также выступил против поставок этих боеприпасов Киеву.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. В этот пакет также входят другие виды вооружения, такие как снаряды 155-мм и 105-мм, ракеты для систем Patriot и Himars, а также БМП Bradley и бронированные машины Stryker.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по обороне, Алексей Журавлев, заявил в интервью РИА Новости, что поставки кассетных боеприпасов украинскому режиму от американцев нанесут больше вреда украинскому населению. Он предупредил о том, что эти поставки открывают "ящик Пандоры" и усугубляют ответственность Вашингтона за гибель мирных жителей.

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Глава комитета Государственной Думы по международным делам, Леонид Слуцкий, заявил, что Америка воюет не своими руками и не на своей территории. Он подчеркнул, что поставки западной военной техники по-прежнему являются "законными целями" для российских военных и анонсировал ответные меры на это решение.

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