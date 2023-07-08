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Согласно сообщению ТАСС, Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит круглосуточный доступ к базам данных, содержащим информацию о легковых такси. Это включает также доступ к информационным системам, связанным с такси. Агрегаторы такси будут обязаны предоставлять ФСБ удаленный доступ к своим информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов такси. Правила и порядок предоставления этой информации агрегаторами будут установлены согласно требованиям, которые уже существуют для организаторов распространения информации в интернете.
Эти новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В документе также определены сроки предоставления информации ФСБ: в случае срочного запроса информация должна быть предоставлена в течение трех дней, а в случае запроса без соответствующей пометки - в течение 10 дней.
Кроме того, агрегаторы такси будут обязаны объяснять причины, если требуемая информация не может быть предоставлена. На них также возложена обязанность сохранять конфиденциальность деталей сотрудничества. Это значит, что сервисы такси не должны разглашать информацию о сотрудничестве с ФСБ или о факте предоставления информации о заказах.