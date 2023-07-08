Эксперт: кассетные боеприпасы уже могут находиться на территории Украины

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Кассетные боеприпасы, которые, по словам политолога Юрия Светова в беседе с «Известиями», уже могут находиться на территории Украины, вызывают серьезную тревогу в отношении как военных, так и гражданского населения. Светов отмечает необходимость ликвидации этих боеприпасов до того момента, как Вооруженные Силы Украины начнут их использование на поле боя.

Политолог также напомнил, что ряд европейских стран, входящих в НАТО, выступали против передачи Украине таких боеприпасов. Он указал на то, что даже в странах НАТО существуют конвенции, запрещающие применение кассетных боеприпасов, которые считаются одним из самых жестоких видов оружия. Однако, по его словам, это не останавливает США.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, входящих в новый пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов. В этот пакет также вошли снаряды 155-мм и 105-мм, ракеты для систем Patriot и Himars, а также дополнительные партии боевых машин Bradley и Stryker.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что передача кассетных боеприпасов киевскому режиму со стороны американцев причинит больше вреда украинскому населению. Он описал это как открытие "ящика Пандоры" и отметил, что такие поставки только усугубляют ответственность Соединенных Штатов за гибель мирных жителей.

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Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Америка ведет войну не своими руками и не на своей территории. Он заявил о готовности ответить и напомнил, что поставки западной военной техники по-прежнему считаются "законными целями" для российских военных.