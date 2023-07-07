Каковы опасения политолога Алексея Живова относительно последствий падения курса рубля и сокращения помощи фронту от волонтеров и меценатов

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Политолог Алексей Живов высказал опасения относительно возможных последствий падения курса рубля до отметки 90 рублей за доллар и его дальнейшего снижения. Он считает, что такое развитие событий приведет к резкому сокращению помощи фронту от волонтеров и меценатов, и это может произойти уже в ближайшее время.

В своем телеграм-канале Живов написал, что снижение стоимости рубля в отношении доллара приведет к тому, что у фронта будет значительно меньше средств для покупки техники. Согласно его объяснению, там, где ранее можно было приобрести два беспилотных аппарата, теперь придется обойтись только одним.

По мнению Живова, в ближайшей осенней перспективе фронт может столкнуться с двукратным сокращением волонтерской помощи. Такое сокращение финансирования будет иметь отрицательные последствия для бойцов, которым приходится полагаться на помощь волонтеров.





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