В США раскрыли ценность захваченной Storm Shadow для России

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Согласно информации, опубликованной в журнале The Drive, сбитая крылатая ракета Storm Shadow, производства Великобритании и Франции, оказалась в руках военнослужащих российских вооруженных сил. Это может представлять серьезную разведывательную ценность.

На фотографии упавшей ракеты Storm Shadow можно увидеть уцелевшую заднюю часть корпуса, боевую часть ракеты и другие детали. Статья подробно описывает конструкцию Storm Shadow и утверждает, что в ней используются технологии, обеспечивающие низкую заметность.

Материалы, использованные при сборке ракеты, и конструктивные решения, применяемые в ее производстве, представляют интерес для России. Также отмечается, что двигатель скорее всего будет исследован с целью получения общей разведывательной информации. Однако наибольший интерес представляет электронно-компонентная база ракеты и, прежде всего, система наведения.

Storm Shadow оснащена инерциальной системой наведения с GPS-коррекцией. На заключительной стадии полета она использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН), которая автоматически распознает цель. ГСН сравнивает изображения, загруженные в память Storm Shadow, с объектом, который она идентифицирует. Изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения ракеты позволит обнаружить ее уязвимые места, как сообщается в статье.

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