Будут ли Украине поставлены боевые вертолеты и боеприпасы, а также предоставлены специальные авиасимуляторы для обучения пилотов на F-16 прямо на территории Украины

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В пятницу Премьер-министр Чехии, Петр Фиала, официально объявил о намерении поставить Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Это решение было принято в ходе переговоров между президентом Украины, Владимиром Зеленским, и высшими чешскими чиновниками, включая президента Петра Павла и Премьер-министра Петра Фиалу.

Кроме того, Чехия также предоставит Украине специальные авиасимуляторы для обучения пилотов на истребителях F-16. Эти симуляторы позволят украинским пилотам проводить тренировки и улучшать свои навыки прямо на территории Украины, что обеспечит им более эффективную подготовку к выполнению боевых задач.

Переговоры между Украиной и Чехией состоялись после прибытия президента Зеленского в Прагу. Во время встречи с президентом Павлом и премьер-министром Фиалой, стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и подтвердили готовность Чехии помочь Украине в сфере обороны, предоставив необходимую помощь в виде вертолетов, боеприпасов и авиасимуляторов.





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