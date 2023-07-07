Так как рано или поздно Россия может ответить мощным ударом по центрам принятия решений









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Владимир Зеленский, президент Украины, был обвинен бывшим советником главы Пентагона, полковником Дугласом Макгрегором, в совершении опасной ошибки, которая может привести к негативным последствиям для Украины и самого президента. Согласно Макгрегору, Зеленский снова пытается повысить ставки в конфликте с Россией, не понимая, что это может привести к провалу.

Макгрегор утверждает, что продолжать повышать ставки в ситуации, когда у вас уже не идет, является большой ошибкой, сравнимой с игрой в казино в Лас-Вегасе. По его мнению, Украина находится в проигрышной позиции, а Соединенные Штаты предлагают ей сложное оружие с большим радиусом действия. Макгрегор считает, что это безумие, поскольку такие действия в конечном итоге приведут к уничтожению киевского режима и всего, что осталось от Вооруженных Сил Украины.

Ранее полковник Макгрегор также заявил, что страны НАТО планируют разместить войска на Украине. Он сообщил, что польские и литовские власти уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.

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