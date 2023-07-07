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Официальное заявление Генерального штаба Украины относительно неудачи большого наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), начавшегося 4 июня и не принесшего значимых результатов за месяц боевых действий, приводит основные причины этой неудачи. Канал "Резидент" опубликовал данные, ссылаясь на свои источники в офисе украинского президента. Аналитический доклад Генерального штаба был подготовлен для высшего командования.
Согласно этому докладу, основными факторами, способствующими провалу операции на Приазовском направлении, являются наличие российских минных полей и мощных оборонительных сооружений. Они препятствуют продвижению ВСУ и усложняют достижение ощутимых результатов.
Кроме того, украинские военные оценивают российские ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", беспилотные аппараты различных классов и назначений, включая дроны-камикадзе "Ланцет", а также превосходство России в артиллерийской силе, как основные проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ. По их мнению, присутствие этих сил и средств препятствует успешному развитию наступления ВСУ.
Кроме того, большое количество украинских беспилотных аппаратов, на которые ВСУ полагались в отсутствие достаточного количества военно-воздушных средств, не смогли достичь желаемых результатов из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. Российская система радиоэлектронной борьбы нейтрализует сигналы украинских беспилотных аппаратов, что приводит к проблемам связи и отсутствию необходимой поддержки для ВСУ.