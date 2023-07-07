Украинский генеральный штаб назвал главные причины неудачи большого наступления ВСУ, которое началось 4 июня и за месяц боев не привело к ощутимым результатам

реклама

Официальное заявление Генерального штаба Украины относительно неудачи большого наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), начавшегося 4 июня и не принесшего значимых результатов за месяц боевых действий, приводит основные причины этой неудачи. Канал "Резидент" опубликовал данные, ссылаясь на свои источники в офисе украинского президента. Аналитический доклад Генерального штаба был подготовлен для высшего командования.

Согласно этому докладу, основными факторами, способствующими провалу операции на Приазовском направлении, являются наличие российских минных полей и мощных оборонительных сооружений. Они препятствуют продвижению ВСУ и усложняют достижение ощутимых результатов.

Кроме того, украинские военные оценивают российские ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", беспилотные аппараты различных классов и назначений, включая дроны-камикадзе "Ланцет", а также превосходство России в артиллерийской силе, как основные проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ. По их мнению, присутствие этих сил и средств препятствует успешному развитию наступления ВСУ.

Кроме того, большое количество украинских беспилотных аппаратов, на которые ВСУ полагались в отсутствие достаточного количества военно-воздушных средств, не смогли достичь желаемых результатов из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. Российская система радиоэлектронной борьбы нейтрализует сигналы украинских беспилотных аппаратов, что приводит к проблемам связи и отсутствию необходимой поддержки для ВСУ.





рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



