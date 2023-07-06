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В столице Чечни, городе Грозном, произошло нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, в результате которого они были избиты и облиты зеленкой. Инцидент был освещён во вторник, 4 июля, в Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксенией Собчак.
По словам Собчак, три автомобиля заблокировали такси, в котором находились Милашина и Немов, на выезде из аэропорта. Журналистку и адвоката вытащили из салона, после чего им нанесли удары, они были обриты налысо, и их техника была разбита. Нападавшие заявили: "Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите".
Также голову Милашиной облили зеленкой. Согласно сообщению Собчак, у женщины сломаны пальцы, она может передвигаться только на инвалидной коляске и часто теряет сознание.
Ксения Собчак упоминает, что в Грозный журналистка прилетела из издания "Осторожно Media" и планировала освещать приговор по делу Заремы Мусаевой, похищенной силовиками. Однако после нападения ее состояние не позволяет продолжать работу в суде, и она находится в опасности, что вызывает опасения за ее здоровье и жизнь.
Зарема Мусаева является супругой экс-судьи Янгулбаева, у которого возник конфликт с главой республики Кадыровым. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 21 января она выражала свое недовольство в помещении отдела полиции перед дежурной частью и через несколько минут нанесла участковому травму в виде расцарапанной скулы.
За это преступление ей грозит пять лет лишения свободы.
По информации, предоставленной адвокатами, родственниками и правозащитниками, 20 января был совершен набег на дом экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевой. Женщину буквально выволокли из квартиры, при этом сам судья получил незначительные травмы. Затем Зарему Мусаеву, жену судьи, ведя ее босиком по снегу, поместили в тонированный внедорожник. Во время этого инцидента Мусаевой было запрещено взять лекарства, необходимые для ее диабета. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал судью и его семью террористами и заявил о намерении посадить их в тюрьму или даже уничтожить. Ранее сам Кадыров признал, что судью и его сыновей привозили в его резиденцию, где они подвергались вопросам относительно оппозиционного телеграм-канала, критикующего республиканскую власть. Сыновья судьи сообщали, что одного из них держали взаперти несколько месяцев и применяли насилие.
Произошедшее нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова может быть связано с их намерением осветить дело Заремы Мусаевой и рассказать о нарушениях прав человека, которые могли иметь место в этом случае. Такие действия, направленные на запугивание и физическое воздействие на журналистов и защитников прав, представляют серьезное нарушение свободы слова и прав человека в целом.