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В понедельник, 3 июля, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором он выразил свою обеспокоенность по поводу возможности ядерной войны, которая, по его мнению, является "вполне вероятной". Политик предоставил аргументацию для своего утверждения.
В своей публикации Медведев отметил, что есть две основные причины, которые могут привести к ядерному Апокалипсису. Во-первых, он считает, что мировое противостояние сейчас находится в более напряженном состоянии, чем во времена Карибского кризиса. По его словам, некоторые противники стремятся разгромить Россию, которая является крупнейшей ядерной державой. Медведев также описал этих противников как "конченых придурков", но предупредил, что их недальновидные действия могут иметь опасные последствия.
Во-вторых, Медведев считает, что уже не существует табу на применение ядерного оружия. Он указал на то, что такое оружие уже применялось в прошлом и это лишний раз демонстрирует, что никакого запрета на его использование на практике нет.