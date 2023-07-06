Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ядерная война «вполне вероятна». Об этом он в понедельник, 3 июля, написал в своем Telegram-канале и привел аргументацию

реклама

В понедельник, 3 июля, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором он выразил свою обеспокоенность по поводу возможности ядерной войны, которая, по его мнению, является "вполне вероятной". Политик предоставил аргументацию для своего утверждения.

В своей публикации Медведев отметил, что есть две основные причины, которые могут привести к ядерному Апокалипсису. Во-первых, он считает, что мировое противостояние сейчас находится в более напряженном состоянии, чем во времена Карибского кризиса. По его словам, некоторые противники стремятся разгромить Россию, которая является крупнейшей ядерной державой. Медведев также описал этих противников как "конченых придурков", но предупредил, что их недальновидные действия могут иметь опасные последствия.

Во-вторых, Медведев считает, что уже не существует табу на применение ядерного оружия. Он указал на то, что такое оружие уже применялось в прошлом и это лишний раз демонстрирует, что никакого запрета на его использование на практике нет.





рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



