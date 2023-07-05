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В последние дни на российском телевидении активно обсуждается мятеж основателя частной военной компании «ЧВК Вагнер». Ведущие программы «Коробка передач» провели анализ и выдвинули несколько версий, объясняющих причины этого мятежа.
Первая версия, которую предлагают ведущие, связана с так называемыми "когнитивными операциями" со стороны Запада в отношении Евгения Пригожина. Они считают, что иностранные СМИ, распространяя сообщения о негативной роли Пригожина, стали триггером, побудившим его к действиям. Виновниками этой версии называют британцев, подозревая их в информационной атаке на основателя «ЧВК Вагнер».
Вторая версия, предложенная ведущими, связана с посттравматическим синдромом бойцов «ЧВК Вагнер». Они утверждают, что участие в опасных и сложных операциях привело к психологическим проблемам у бойцов, включая основателя. Это могло стать одной из причин, почему произошел мятеж.
Третья версия, представленная ведущими, утверждает, что причиной мятежа стали большие деньги и успехи, которые были достигнуты «у Пригожина снесло крышу». Возможно, накопление финансового капитала вызвало неконтролируемое желание влиять на ситуацию в стране и привело к мятежу.