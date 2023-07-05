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Правительство России намерено ужесточить наказание за недопуск в квартиры специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, а также газовщиков. Об этом сообщили «Известия». Планируется увеличить штраф до десяти тысяч рублей. Это предложение направлено на повышение безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.
Согласно планам, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Андрей Кутепов, один из разработчиков законопроекта, высказался о необходимости усиления наказания за недопуск специалистов.
В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют от одной до двух тысяч рублей, однако планируется значительное повышение санкций до десяти тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены еще более высокие штрафы - до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
Издание отмечает, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в ближайшее время. В случае принятия закона, он станет новым инструментом для обеспечения безопасности граждан при эксплуатации газового оборудования в жилых домах.