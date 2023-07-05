Какой уровень ожидаемой инфляции в России был сообщен премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с президентом Владимиром Путиным

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Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где представил актуальную информацию о предстоящей инфляции в стране. Правительство прогнозирует, что уровень инфляции на начало июля составит 3,4%. Тем не менее, в годовом исчислении ожидается, что инфляция не превысит 5%.

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Мишустин подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа ситуации. Правительство будет внимательно следить за экономическими процессами и принимать необходимые меры для поддержания стабильности и сдерживания роста инфляции.