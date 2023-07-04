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Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают возможность осуществить ракетные удары по помещениям, где хранятся радиоактивные материалы на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Целью такого удара будет создание радиационного фона, а затем попытка захвата станции и обвинение России в ядерном терроризме.
Карчаа уверен, что ядерные блоки на Запорожской АЭС полностью безопасны и недоступны для украинских войск. Однако он предупредил, что удары ракетами могут нарушить систему охлаждения станции, что потенциально опасно. Он добавил, что в случае такого развития событий будет необходимо приложить все усилия для исправления с ситуацией, хотя это будет крайне сложно.
Кроме того, Карчаа заявил, что Украина стремится создать радиационный фон и заразить значительные территории вокруг Запорожской АЭС.