Посмотрим, как это будет работать

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Министерство внутренних дел РФ окончательно утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством для лиц, которые не явились по повестке в военкомат и имеют ограничения в едином реестре воинского учета. Подробности данного порядка были описаны в соответствующем приказе, выпущенном ведомством.

Согласно приказу, когда информация о нарушении призывных обязанностей попадает в единый реестр, лицо автоматически теряет право на управление транспортными средствами. Решение о временных мерах принимается территориальным органом МВД, и информация о нарушении права на вождение распространяется на всю территорию Российской Федерации через информационную систему Госавтоинспекции в течение 24 часов.

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В апреле 2023 года был принят закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета в России. Этот шаг направлен на более эффективный контроль за гражданами, подлежащими воинскому призыву, и на укрепление воинской дисциплины. Внедрение единого реестра поможет совершенствовать работу военкоматов и обеспечит более точную информацию о гражданах, которые должны быть включены в воинский учет.