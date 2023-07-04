Курская область не первый раз за последние дни подвергается обстрелам

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Вечером прошлого дня, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный пост в деревне Сергеевка, расположенной в Курской области. Согласно информации, полученной от телеграм-канала Mash, в результате инцидента один человек был ранен.

Пострадавшего незамедлительно доставили в госпиталь с диагнозом осколочное ранение правой голени. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

По имеющейся информации, в ходе вечернего обстрела было выпущено три минометных снаряда калибра 120 мм. Не поступило сообщений о каких-либо разрушениях, вызванных данным обстрелом.





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