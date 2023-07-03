Что скрывается за изменением тактики ВСУ

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Признанный политический аналитик Сергей Марков поделился своим пониманием ситуации на Восточной Украине через престижный информационный портал. Его экспертные выводы предоставляют ясное и авторитетное понимание текущей обстановки.

Марков привлекает внимание к продолжающемуся наступлению Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с начала июня. Он уверенно заявляет о том, что тяжелые бои ведутся на всех основных фронтах.

В своем анализе Марков указывает на отсутствие значительных успехов у ВСУ и наблюдает изменение тактики ведения боевых действий. Политический аналитик подчеркивает, что украинские командиры предпочитают отправлять мобилизованных пехотинцев на фронт в "мясных штурмах", в то время как танки задействованы только во втором эшелоне. Он отмечает, что тактический поворот объясняется требованиями западных спонсоров, которые стремятся снизить потери западной техники, в том числе танков.

Марков утверждает, что до окончания саммита НАТО, запланированного на 13 июля в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский будет безжалостно продвигать ВСУ вперед.

Эксперт с уверенностью прогнозирует, что главный удар ВСУ ожидается в районе Орехова на Токмаке в Запорожской области.

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Ранее представитель общественного движения "Мы вместе с Россией", Владимир Рогов, сообщил о переброске личного состава и военной техники ВСУ на ореховский фронт, где они атакуют российские позиции "волной за волной", в попытке прорваться сквозь оборону российских Вооруженных Сил и возможно захватить Токмак.