Брат Саакашвили сообщил о приближении смерти политика

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В эксклюзивном интервью изданию «Политика страны», Давид Саакашвили, брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, высказался о недавних фотографиях Михаила, на которых заметно его значительное похудение. Слова Давида Саакашвили были точными и экспертными, а его комментарии ясно отразили его взгляд на эту ситуацию.

По мнению Давида Саакашвили, изменения во внешности Михаила являются результатом обращения и условий, в которых он находился в течение продолжительного времени. Брат экс-президента высказал предположение о возможном отравлении Михаила, однако окончательное подтверждение этого требует дальнейшего расследования.

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Давид Саакашвили отметил, что ситуация не является лучшей, и вызывает тревогу в связи с весом его брата, который значительно ухудшился. Он не мог точно указать, сколько килограммов Михаил весит на данный момент, однако подчеркнул, что экс-президент Грузии продолжает терять вес и его здоровье находится в опасности. Эти прямые и четкие слова Давида Саакашвили подчеркивают серьезность ситуации и вызывают обеспокоенность относительно состояния его брата.