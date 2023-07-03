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Губернатор Воронежской области, Александр Гусев, поделился важными данными о последствиях режима контртеррористической операции (КТО), введенного в регионе в связи с попыткой военного мятежа со стороны частной военной компании "Вагнер". Он проинформировал о четырех жителях, включая одного ребенка, получивших ранения. По словам губернатора, все пострадавшие лишь слегка пострадали и получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждый.
Гусев также сообщил о повреждениях, нанесенных более чем двадцати гражданским домам, нескольким автомобилям и хозяйственным постройкам. Однако он заверил, что областной бюджет имеет достаточные ресурсы для восстановления ущерба, и работы по восстановлению начнутся уже 4 июля под руководством подрядчика. Губернатор призвал к немедленной выплате компенсаций и проведению всех необходимых мероприятий.
Важно отметить, что режим КТО был введен Национальным антитеррористическим комитетом 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях после попытки военного мятежа со стороны частной военной компании "Вагнер". Однако благодаря оперативным мерам и слаженной работе правоохранительных органов, угроза была успешно устранена, и режим КТО был снят спустя два дня.