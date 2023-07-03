реклама
Министр обороны России, Сергей Шойгу, сделал уверенное заявление на понедельниковском селекторном совещании, подчеркнув, что попытка дестабилизации, произошедшая с 23 по 25 июня, не принесла успеха благодаря верности присяге и воинскому долгу военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
В эти дни Евгений Пригожин и частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку мятежа, однако, благодаря согласованным мерам, Пригожин был вынужден покинуть страну и уехать в Белоруссию, а бойцам "Вагнера" было предложено либо заключить контракты с Министерством обороны, либо вернуться на родину.
Сергей Шойгу подчеркнул, что попытка мятежа не оказала никакого влияния на оперативные действия военных группировок, задействованных в специальной операции. Он также выразил искреннюю благодарность личному составу за их преданность и безупречное исполнение служебных обязанностей.