Шойгу: "попытка дестабилизации" в России провалилась из-за верности присяге военнослужащих

4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"

4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"

-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать

-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать

реклама

Министр обороны России, Сергей Шойгу, сделал уверенное заявление на понедельниковском селекторном совещании, подчеркнув, что попытка дестабилизации, произошедшая с 23 по 25 июня, не принесла успеха благодаря верности присяге и воинскому долгу военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

В эти дни Евгений Пригожин и частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку мятежа, однако, благодаря согласованным мерам, Пригожин был вынужден покинуть страну и уехать в Белоруссию, а бойцам "Вагнера" было предложено либо заключить контракты с Министерством обороны, либо вернуться на родину.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Сергей Шойгу подчеркнул, что попытка мятежа не оказала никакого влияния на оперативные действия военных группировок, задействованных в специальной операции. Он также выразил искреннюю благодарность личному составу за их преданность и безупречное исполнение служебных обязанностей.