Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения

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В ходе последнего селекторного совещания, Министр обороны России, Сергей Шойгу, представил точные и подробные данные об убытках, понесенных Вооруженными силами Украины в результате так называемого контрнаступления, начатого 4 июня. По его словам, украинские военные потеряли около 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

В частности, на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях российские военные уничтожили 15 украинских самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетехники. Кроме того, Украина лишилась 16 танков Leopard, которые были поставлены ей Польшей и Португалией.

Министр Шойгу также отметил важные достижения российской системы противовоздушной обороны (ПВО). В течение июня было перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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По словам Сергея Шойгу, украинские вооруженные силы не смогли достичь своих поставленных целей ни на одном из направлений боевых действий. Эти данные подтверждают успешность российской обороны и позволяют делать вывод о преимуществе в оперативной обстановке.