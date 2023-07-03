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В ходе последнего селекторного совещания, Министр обороны России, Сергей Шойгу, представил точные и подробные данные об убытках, понесенных Вооруженными силами Украины в результате так называемого контрнаступления, начатого 4 июня. По его словам, украинские военные потеряли около 2,5 тысячи единиц различного вооружения.
В частности, на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях российские военные уничтожили 15 украинских самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетехники. Кроме того, Украина лишилась 16 танков Leopard, которые были поставлены ей Польшей и Португалией.
Министр Шойгу также отметил важные достижения российской системы противовоздушной обороны (ПВО). В течение июня было перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам Сергея Шойгу, украинские вооруженные силы не смогли достичь своих поставленных целей ни на одном из направлений боевых действий. Эти данные подтверждают успешность российской обороны и позволяют делать вывод о преимуществе в оперативной обстановке.