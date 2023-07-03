В ЕС заявили, что с начала СВО было заблокировано €207 млрд активов РФ

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Евросоюз заблокировал €207 млрд активов России после начала проведения спецоперации. Эту информацию озвучил Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции, на пресс-конференции в Гааге. Целью блокировки активов является обсуждение возможности использования этих средств для финансирования восстановления Украины.

Рейндерс сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант использования доходов от замороженных российских активов в размере €207 млрд для поддержки проектов по восстановлению Украины. Также было отмечено, что ЕС намерен получать годовые доходы в размере до €3 млрд путем введения налога на сверхприбыль.

Работа по блокировке, реинвестированию и поиску способов конфискации активов Российской Федерации входит в компетенцию Дидье Рейндерса и имеет особую значимость в Еврокомиссии.

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Это решение Евросоюза вызвало широкий резонанс, так как блокировка такой значительной суммы суверенных активов России может оказать серьезное влияние на экономику страны. Данная инициатива будет детально обсуждаться как внутри Евросоюза, так и на международной арене, поскольку она имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации.