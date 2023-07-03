А ведь с началом СВО количество телефонных мошенников уменьшилось

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Эксперты утверждают, что главная цель таких звонков заключается в проверке "активной базы номеров", чтобы мошенники могли определить, кто из пользователей отвечает на их вызовы. Это дает им преимущество, особенно при дальнейших попытках обмана. Кроме того, мошенникам может быть выгодно, если пользователь самостоятельно перезвонит по этому номеру. Во-первых, таким образом, он будет оплачивать исходящий звонок. Во-вторых, мошенникам удается добиться взаимодействия с более доверчивыми пользователями, которые подвержены большему риску быть обманутыми.

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Несмотря на то, что ответ на такой звонок не представляет существенной угрозы для финансовой безопасности владельца телефона, настоятельно рекомендуется избегать перезвона мошенникам. Проявлять бдительность и не вступать в диалог с ними – вот основные меры предосторожности, которые помогут избежать негативных последствий.