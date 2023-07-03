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Бывший американский разведчик, Скотт Риттер, в ходе эфира на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, высказал обвинения в адрес украинских танкистов, которые, по его словам, специально ломают и подрывают боевые машины Leopard, чтобы не участвовать в атаках. Риттер также сообщил, что украинские танкисты во время боя часто попадаются в ловушки минных полей.
В своем выступлении Риттер отметил, что русская сторона установила щедрую награду за каждый подбитый танк, и первому российскому военнослужащему, который справился с Leopard, уже выплатили миллион рублей.
"Каждый русский на передовой высматривает этот танк", - подчеркнул экс-разведчик, указывая на то, что при появлении Leopard в поле зрения, он мгновенно становится объектом всех вражеских атак.
Согласно словам Риттера, Запад рассчитывал, что танк Leopard изменит обстановку в украинском конфликте, однако на практике он оказался легкой добычей для русских сил.