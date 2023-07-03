Украинские танкисты саботируют свои собственные боевые машины Leopard, а русская армия с легкостью уничтожает их - правда или миф

реклама

Бывший американский разведчик, Скотт Риттер, в ходе эфира на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, высказал обвинения в адрес украинских танкистов, которые, по его словам, специально ломают и подрывают боевые машины Leopard, чтобы не участвовать в атаках. Риттер также сообщил, что украинские танкисты во время боя часто попадаются в ловушки минных полей.

В своем выступлении Риттер отметил, что русская сторона установила щедрую награду за каждый подбитый танк, и первому российскому военнослужащему, который справился с Leopard, уже выплатили миллион рублей.

"Каждый русский на передовой высматривает этот танк", - подчеркнул экс-разведчик, указывая на то, что при появлении Leopard в поле зрения, он мгновенно становится объектом всех вражеских атак.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Согласно словам Риттера, Запад рассчитывал, что танк Leopard изменит обстановку в украинском конфликте, однако на практике он оказался легкой добычей для русских сил.