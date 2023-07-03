Раскрыта зарплата Месси в Интер Майами

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Нападающий знаменитого футбольного клуба "Интер", Лионель Месси, согласовал новый контракт, согласно которому он будет получать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Об этом сообщил президент клуба, Хорхе Мас. Он подчеркнул, что переговоры с отцом и агентом Месси, Хорхе Месси, продолжались около полутора лет и требовали значительных усилий для достижения соглашения. Сделка была завершена после интенсивных обсуждений с участием Месси и владельца клуба, Дэвида Бэкхэма.

Известный аргентинский футболист перешел в "Интер" в начале июня, подписав контракт сроком до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Переход Месси в "Интер" вызвал огромный интерес футбольных болельщиков и специалистов.

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Ранее Лионель Месси выступал за французский клуб "Пари Сен-Жермен" с 2021 года. Он провел в "Пари Сен-Жермен" всего один сезон, а до этого прославился своими выдающимися достижениями в испанской "Барселоне". В составе каталонской команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании и четырежды завоевывал Лигу чемпионов.