Используют ли западные страны инцидент на Запорожской АЭС для легализации своего участия в конфликте на Украине
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Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", выразил опасения относительно стремлений западных стран, поддерживающих Украину, использовать инцидент на Запорожской АЭС для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине.
Карчаа утверждает, что текущее контрнаступление Вооруженных Сил Украины столкнулось с трудностями, и западные страны осознают, что украинские власти уже не в состоянии справиться с ситуацией.
"Поражение Украины в этом конфликте означает поражение для западных стран. Мы уже достигли точки невозврата, и Запад сам повысил ставки", - подчеркнул Карчаа.
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Он также предупредил, что агрессивная политика западных стран может привести к крайним мерам. Например, организация специальной операции на станции, которая может вызвать ядерный инцидент, откроет дверь для легализации участия Североатлантического альянса в данном конфликте.
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