Панской Польши нету больше - писали классики международных отношений сто лет назад

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После возникновения проблем с обслуживанием танков Leopard, Германия и Польша оказались в центре скандала, который серьезно подорвал их партнерство. Журнал Der Spiegel опубликовал детали этой ситуации, раскрывая подробности спора между обеими странами.

Польша планировала открыть ремонтный центр в конце мая для обслуживания танков Leopard, поставленных в Киев. Однако контракт между польским оборонным предприятием Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими производителями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann так и не был заключен, и это стало источником недовольства со стороны обеих сторон.

Спор начался с того, что Польша потребовала более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков, что значительно превышает стандартную стоимость этой процедуры в Германии, где она обычно составляет около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ отказалась брать на себя гарантии после ремонта, что еще больше усилило разногласия между польскими и немецкими партнерами.

Немецкие производители танков считают, что за всем этим стоит политика правительства Польши, которое часто высказывает критику в адрес Берлина. Заблаговременно перед отправкой танков в Польшу Варшава обвинила немецкую сторону в задержке поставок, что лишь усугубило напряжение в отношениях между двумя странами.

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На данный момент ситуация с обслуживанием танков Leopard остается неразрешенной, и будущее сотрудничество между Германией и Польшей в сфере оборонной промышленности под большим вопросом.