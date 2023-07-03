Минтранс Крыма: очередь машин у Крымского моста достигла 8 км

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Значительные пробки и задержки наблюдаются на подъезде к Крымскому мосту с территории Краснодарского края. Согласно сообщению министра транспорта Крыма Николая Лукашенко в его телеграм-канале, длина очереди утром понедельника достигла 8 километров, а время ожидания составляет не менее 5 часов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в выходные дни: в субботу пробка протянулась на 9 километров, в воскресенье - на 8 километров.

Представители Минтранса РФ объясняют причину задержек увеличением автомобильного трафика, а также необходимостью проверки багажа. В связи с этим ведомство обратилось к водителям с просьбой заранее упаковывать вещи в удобные сумки для более эффективного осмотра. Дополнительные пункты досмотра были открыты для облегчения ситуации.

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Важно отметить, что на выезде из Крыма у моста ситуация несколько лучше: очередь автомобилей там не превышает 500 метров, а время ожидания составляет около 40 минут.