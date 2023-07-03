Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС может привести к росту улова рыбы в западной части Черного моря

реклама

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области нанесло серьезный удар природной среде, однако, по словам природоведа и эколога Алексея Медведкова, возможны и позитивные последствия для западной части Черного моря. Он утверждает, что увеличение уровня воды и наводнение могут привести к росту улова рыбы и улучшению биологической продуктивности морской экосистемы.

Эксперт привел в пример наводнения, произошедшие в Китае в 1998 и 2010 годах, которые стали причиной значительного увеличения рыболовных уловов в Восточно-Китайском море. Однако Медведков отмечает, что качество рыбных ресурсов остается открытым вопросом и требует дополнительного изучения.

Необходимо отметить, что разрушение Каховской ГЭС вызвало серьезные проблемы для Херсонской области, и его негативные последствия не следует недооценивать. Однако, наряду с этим, возможный рост улова рыбы в западной части Черного моря является важным аспектом, который стоит рассмотреть в контексте природных изменений, вызванных наводнением.





















рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



