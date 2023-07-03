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В статье, опубликованной на Politico, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, Вольфганг Ишингер, предложил эффективные стратегии для усиления безопасности Украины, не прибегая к членству в западном военно-политическом блоке НАТО.
Ишингер утверждает, что одним из возможных вариантов обеспечения гарантий является переход НАТО к так называемой "защитной эскалации". Суть этого подхода заключается в том, что альянс будет отвечать на атаки со стороны российских вооруженных сил путем поставок новых боеприпасов и вооружений Украине.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе возможна смена ролей, при которой альянс отправит сигнал руководству России о том, что любое обстреление гражданских объектов на Украине будет иметь конкретные ответные меры со стороны Запада. Это может включать поставки боеприпасов, оружия и даже передачу Украине более совершенных баллистических и дальнобойных ракет. Эксперт подчеркивает, что такой подход позволит альянсу ясно продемонстрировать свое решение защищать Украину.
Ишингер также предлагает рассмотреть возможность участия Украины в закупках и программах вооружения, проведении совместных учений, обмене разведывательными данными, а также предоставлении статуса постоянного гостя без права голоса на заседаниях Совета НАТО.
Помимо этого, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности указывает на потенциал двусторонних договоренностей о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Эта модель подобна западной поддержке Израиля, где США играют важную роль в обеспечении безопасности этой страны.