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РИА "Новости": Залужный нашел виновных в проблемах контрнаступления
Был ли главком ВСУ Валерий Залужный вынужден отправить украинских солдат в контрнаступление, несмотря на отсутствие поддержки западных партнеров и превосходство российской артиллерии
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 Аналитик РИА "Новости" Давид Нармания оценил недавнее интервью главкома Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного газете The Washington Post. В своей экспертной оценке Нармания привлек внимание к некоторым заявлениям Залужного, которые вызывают определенные вопросы.

Один из таких моментов - негативное отношение Залужного к немецким танкам Leopard. Ранее украинские власти активно искали поддержку западных партнеров и высказывались о необходимости получения этих танков для противодействия России. Заявления Залужного, что Leopard на поле боя неэффективен, вызывают вопросы о причинах такой оценки.

В ходе интервью Залужный также рассказал о разговоре с главой американского Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Залужный сообщил ему о превосходстве российской артиллерии над украинской в плотности огня в десять раз. Залужный подчеркнул, что без регулярных поставок снарядов в количестве ста тысяч в неделю тысячи людей могут погибнуть. Эта информация вызывает серьезные сомнения в стратегическом возможностях украинских сил.

Кроме того, Залужный высказал предположение, что в текущей ситуации ожидать значительного успеха от контрнаступления, скорее всего, не стоит. Он отметил, что противник использует современную авиацию, в то время как украинская сторона ограничена менее эффективными средствами.

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