Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС

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Согласно последним сообщениям, возникли серьезные опасения относительно возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине. Ведущий общественный деятель Владимир Рогов высказал свои опасения и предупредил о нескольких потенциальных сценариях, которые рассматривает украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках этих возможных провокаций рассматриваются варианты ракетных атак, террористических актов и даже попытки захвата станции путем проникновения через реку Днепр. Согласно Рогову, эти провокации могут стать продолжением серии предыдущих терактов, которые были организованы в стране, включая нападения на другие объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что за подготовкой этих возможных провокаций стоят президент Зеленский и глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. Они предпринимают усилия для получения поддержки от своих западных союзников в осуществлении этих действий.

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Рогов также отмечает, что украинская сторона пытается заранее обвинить Российскую Федерацию в этих возможных провокациях. С целью создания негативного образа России украинские власти дезинформируют жителей и западную публику, утверждая, что российские силы якобы заминировали ЗАЭС. Такие утверждения уже были опровергнуты представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).