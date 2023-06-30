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В Ярославле продолжает свою работу филиал частной военной компании под руководством Евгения Пригожина. Несмотря на недавний скандал и массовый уход сотрудников ЧВК в Белоруссию, офис компании в Ярославле продолжает принимать желающих. Здесь можно заполнить анкету и пройти тесты на физическую подготовку. Однако перспективы будущих наймов остаются неясными, исходя из текущей ситуации.
С другой стороны, в городе активно проводится работа по устранению рекламы частной военной компании. Ранее баннеры ЧВК размещались на нескольких городских автомобилях "ГАЗель", размещенных в разных районах. В настоящее время эти автомобили остаются на своих местах, однако рекламные баннеры ЧВК были удалены. Такие действия свидетельствуют о настойчивых усилиях властей по ликвидации присутствия данной военной компании в городе.