Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Картаполов: Вагнер сможет участвовать в СВО только после заключения контракта с Минобороны
Где-то мы уже это слышали.....
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-50 000р на Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

реклама

Глава думского Комитета по обороне, Андрей Картаполов, утверждает, что частная военная компания (ЧВК), принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину, не сможет участвовать в специальной военной операции (СВО), если не заключит контракт с Министерством обороны. В эксклюзивном интервью газете "Ведомости", Картаполов объяснил, что данное требование обусловлено необходимостью выполнения задач, назначенных военным командованием, и обеспечения поддержки со стороны российского оборонного ведомства.

Командир подчеркнул, что ЧВК должна быть готова осуществлять миссии, указанные военными, и сотрудничать с официальными военными структурами. Без подписания контракта с Минобороны, ЧВК лишится возможности участия в СВО.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Картаполов отметил, что после прохождения лагеря подготовки бойцы все еще могут отправиться в зону специальной военной операции. Они проходят обучение в тренировочных лагерях частной военной компании в течение нескольких недель, после чего им предоставляется выбор: подписать контракт с Министерством обороны РФ или вернуться домой и заключить соглашение с другой силовой структурой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости #пригожин #война
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец Вагнера с позывным Брест считает произошедшее хитрым планом
84
В Кремле заявили, что чёткая позиция по дальнейшей судьбе ЧВК в России пока не определена
14
Ка-52 "Аллигатор" сходу атаковал движущуюся колонну техники ВСУ и спалил заметивший его танк [Видео]
7
Стала известна стоимость ряда моделей GeForce RTX 4060 — от компактных до трёхвентиляторных
58
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
7
Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
7
Почему БПЛА «Ланцет» стал настоящей напастью для ВСУ
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Зеленский намерен запустить производство систем ПВО, танков и пушек в Украине
17
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
20
Лавров рассказал о странах, отправляющих под видом наёмников на Украину своих кадровых военных
2
Журналист Washington Post: Такими темпами Киеву потребуется 16 лет для выхода к границам 1991 года
7
Резников: Когда прорыв на линии боевого соприкосновения произойдет, вы все это увидите
6
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Зеленский считает, что в интересах России «просить» о принятии Украины в НАТО
4
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
AMD испортила очередной шедевр — Starfield останется без поддержки DLSS
63
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6

Популярные статьи

Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
36
Что происходит в России после "Самого длинного дня" — The Cradle
22
SSD стремительно дешевеют — 10 популярных моделей объемом 2 ТБ дешевле 10000 рублей
51
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
29
Анонс RTX 4060: Хуанг, ты когда перестанешь жадничать
116
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
13
Как меня выручала карта от AMD
39
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
5
В попытке догнать Китай США форсируют разработку эсминца нового поколения DDG(X)
4
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
2

Сейчас обсуждают

Johan_888
14:28
Дело закрыто, всё в легале, контакты с Россией "официально" разорваны, концы сброшены в воду.
Беглов прокомментировал ситуацию с активами Пригожина
Андрей Тарр
14:23
Там зависит от многих факторов, что я и написал. Это не значит - раз и сдохли, это значит - раз и часть базы данных,стоимостью миллиарды баксов - недоступна,по закону "подлости", из-за того что в 100Г...
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Иван Дятлов
14:20
Автор безграмотный! Галатин у него вышел на 1066 шине и получил архитектурные улучшения - более короткий конвеер! Аахаххаха!!! Двоешнииииииииииииииииик)))
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Алексей Лючев
14:19
Жирно будет. Краснополь стОит,как эта Бредятина. И их мало.
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
Eppius
14:19
Или идиоты или вредители и враги собственных народов.
Польша покупает у США 48 установок Patriot за $15 млрд, а Чехия 24 истребителя F-35 за $5.62 млрд
Eppius
14:17
К сожалению в европарламенте всем на это глубоко наплевать и эти еденичные голоса ничего вообще не решают.
Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС
Eppius
14:16
Заграница им поможет.
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Eppius
14:15
Так он жиф здороф?
Главком ВСУ Залужный оценил российскую оборону после ухода ЧВК Вагнер
хахахер
14:12
ну это предатели побежали
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Сулейман Сулейманов
14:10
Холопы так не поступают, своё отношение посмотрите и кто ты для своего президента Украины.
Евгений Пригожин вышел на связь и ответил на ряд поступивших вопросов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем