Где-то мы уже это слышали.....

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Глава думского Комитета по обороне, Андрей Картаполов, утверждает, что частная военная компания (ЧВК), принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину, не сможет участвовать в специальной военной операции (СВО), если не заключит контракт с Министерством обороны. В эксклюзивном интервью газете "Ведомости", Картаполов объяснил, что данное требование обусловлено необходимостью выполнения задач, назначенных военным командованием, и обеспечения поддержки со стороны российского оборонного ведомства.

Командир подчеркнул, что ЧВК должна быть готова осуществлять миссии, указанные военными, и сотрудничать с официальными военными структурами. Без подписания контракта с Минобороны, ЧВК лишится возможности участия в СВО.

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Картаполов отметил, что после прохождения лагеря подготовки бойцы все еще могут отправиться в зону специальной военной операции. Они проходят обучение в тренировочных лагерях частной военной компании в течение нескольких недель, после чего им предоставляется выбор: подписать контракт с Министерством обороны РФ или вернуться домой и заключить соглашение с другой силовой структурой.