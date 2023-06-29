Будет ли Россия достигать своих целей военной операции без участия ЧВК "Вагнер" и какие дополнительные решения будут приняты после мятежа

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Эксклюзивное заявление командира специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов вызывает оживленные дискуссии и волнение среди аналитиков и общественности. В своей последней публикации на своем Telegram-канале, Алаудинов уверяет, что Россия способна успешно достичь поставленных перед ней целей в рамках специальной военной операции даже без участия частной военной компании "Вагнер". Весьма уверенно он заявляет, что некоторые бывшие "вагнеровцы" уже проявили желание присоединиться к рядам российского Минобороны.

Командир "Ахмата" также напоминает, что во время временного отступления "Вагнера" с передовой и его перемещения в тыл, ситуация оставалась под контролем, и линия обороны была успешно удержана. Это демонстрирует силу и мощь Российской Федерации как государства, которое не зависит от определенных подразделений и способно справиться с вызовами.

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Завершая свое заявление, Апти Алаудинов объявил о возможных дополнительных решениях, которые будут приняты после успешного подавления мятежа. Эта новость вызывает интерес, подчеркивая важность и последствия событий.