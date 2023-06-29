Депутат Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей

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Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, выступил с предложением о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых жителей Москвы. В своем обращении к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ на 20% для лиц, зарабатывающих свыше 25 млн рублей в год.

По мнению Чернышова, Российская Федерация уже более года успешно применяет "прогрессивную" налоговую шкалу, согласно которой граждане с доходами свыше 5 млн рублей в год облагаются налогом по повышенной ставке в 15%.

Депутат предлагает дополнить налоговую политику, увеличив ставку НДФЛ до 20% для лиц, получающих в год более 25 млн рублей. По его оценкам, эти изменения в основном затронут состоятельных москвичей, средний доход которых составляет около 2 млн рублей в месяц.

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Основная цель таких изменений — собранные налоги будут направлены на поддержку тяжелобольных детей и развитие определенных районов Москвы, таких как Бутово, Текстильщики, Печатники и другие. Это позволит улучшить социальные условия для нуждающихся и способствовать развитию этих территорий.