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Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в центре внимания из-за серьезных финансовых трудностей. Ее имя попало в "черный список" федеральной налоговой службы в связи с невыплатой долга в размере 170 тысяч рублей. Известно, что часть этой суммы уже передана судебным приставам для взыскания.
По информации, опубликованной на сайте KP.RU, семья Заворотнюк оказалась в сложной ситуации из-за высоких расходов на экспериментальное лечение, терапию и реабилитацию, необходимые актрисе. После прекращения участия ее супруга в ледовом шоу Татьяны Навки доходы значительно снизились, что только усугубило финансовые затруднения.
Проблемы с долгами для Анастасии Заворотнюк начались в феврале 2023 года, когда суд вынес решение о взыскании задолженности в размере 127 тысяч рублей с ее матери за коммунальные услуги. С тех пор сумма долга только возрастает, и актрисе предстоит бороться с последствиями этой неприятной ситуации.