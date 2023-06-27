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Бывший сотрудник администрации президента Российской Федерации, Владислав Сурков, поделился своим экспертным мнением о происшествиях, произошедших 24 июня, в эксклюзивном интервью на канале известного политолога Алексея Чеснакова.
Одной из тем, затронутых в ходе беседы, стал мятеж, организованный Евгением Пригожиным, главой Частной Военной Компании "Вагнер". Сурков напомнил о прежней судимости Пригожина, связанной с нападением на женщину в Санкт-Петербурге в 1980 году, при котором были похищены ее драгоценности и обувь. Эти факты, по мнению Суркова, являются достаточными для оценки личности Пригожина.
Далее он процитировал одного из персонажей романа "Собачье сердце" Михаила Булгакова, чтобы подчеркнуть свою точку зрения: "Но позвольте, как же он служил в очистке?" Заключая свое высказывание, Сурков отметил, что риторические вопросы не требуют ответов.
При обсуждении законопроекта о регулировании частных военных компаний в России, Сурков выразил сомнения в необходимости его принятия. По его словам, данный законопроект является непосредственным импортом западных практик, особенно американских. Сурков считает, что в армии должна существовать четкая иерархия, а также высказал опасения на основе опыта позднесоветских кооперативов, где прибыль оставалась у владельцев, а расходы и убытки ложились на государство.
В ответ на заявление Пригожина о том, что частные военные компании выгодны только олигархам, Сурков отметил, что это касается именно "таких олигархов, как он". Этот комментарий является ясным выражением точки зрения Суркова относительно интересов и деятельности Пригожина.