Будут ли последствия для руководства ЧВК "Вагнер" после попытки военного мятежа, и сможет ли министр обороны Алексей Дюмин разрешить ситуацию, как предполагают некоторые СМИ

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Депутат Госдумы России и генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев выразил свое мнение относительно последствий попытки военного мятежа, организованного руководством ЧВК "Вагнер". По его словам, он не ожидает, что будут проведены какие-либо отставки или замены в руководстве в ближайшем будущем. Гурулев утверждает, что президент России не будет соглашаться на ультиматумы, подчеркивая свою решимость.

Ранее появились предположения о возможном назначении губернатора Тульской области Алексея Дюмина на пост министра обороны России, основанные на его ключевой роли в разрешении ситуации, связанной с попыткой военного мятежа.

Гурулев также прокомментировал действия военных во время попытки переворота. Он отметил, что в кратчайшие сроки были разработаны два рубежа обороны: один на реке Ока, а другой на бетонной кольцевой. Военные силы, находившиеся в Москве и прилегающих районах, были мобилизованы и готовы к бою. Гурулев подчеркнул, что офицеры четко заявили о своей преданности президенту.

Ранее Гурулев заявлял, что руководители ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, должны понести ответственность за предательство Родины и единственным выходом для них стало бы покончить с собой.

По словам Гурулева, здание в Ростове-на-Дону, которое ранее находилось под контролем "вагнеровцев", сегодня является главным пунктом управления специальной военной операцией, а не штабом Южного военного округа. Он подчеркнул, что "вагнеровцы" были обладателями пропусков и пользовались доверием, однако они предали это доверие и теперь их поступок назван предательством президентом. Гурулев выразил уверенность в том, что предателей следует рассматривать и обращаться с ними соответствующим образом, не оставляя места для иных толкований. Он заявил, что только такой подход приведет к победе.

Депутат отметил, что принимаются мудрые решения, благодаря которым удалось избежать серьезного столкновения и возможной гражданской войны.

События, связанные с попыткой военного мятежа, вызвали эмоциональные реакции, однако Гурулев подчеркнул, что наступает период утихания. Он призвал к ответственности каждого, кто принимал присягу и когда-то служил в военных рядах, утверждая, что никто не имеет права ставить ультиматумы президенту и планировать действия, противоречащие закону.

Гурулев заключил, что сейчас важно продолжать принимать решительные шаги и обеспечивать безопасность страны, чтобы предотвратить возможные угрозы и сохранить стабильность.

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