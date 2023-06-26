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Президент России подписал закон, который касается возможности судимых граждан заключать контракты с Вооруженными силами. Это законодательное изменение привело к тому, что частные военные компании больше не имеют права привлекать сотрудников с судимостью. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Павел Крашенинников, подчеркнул, что процедура заключения контрактов сейчас полностью контролируется Министерством обороны, и ЧВК уже не могут брать людей, находящихся под приговором.
Этот закон имеет важное значение для деятельности ЧВК. Ограничение по привлечению сотрудников с судимостью существенно ограничивает их возможности в наборе персонала. Более того, строгие правила заключения контрактов подчеркивают необходимость укрепления взаимодействия между Министерством обороны и гражданами.
Этот закон также является важным шагом в обеспечении безопасности и эффективности Вооруженных сил России. Ограничение доступа к службе для лиц с судимостью, особенно в случае тяжких преступлений, помогает уменьшить риски и создает более доверительные условия для службы военнослужащих.
Принятые меры могут быть рассмотрены в контексте общей стратегии России по укреплению обороноспособности и повышению профессионализма Вооруженных сил. Новый закон отражает стремление к совершенствованию системы подбора и контроля персонала, что в конечном итоге должно положительно сказаться на эффективности и безопасности Вооруженных сил России.