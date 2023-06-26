Сергей Лавров, разоблачает заявления Киева и Запада о возможном взрыве Запорожской АЭС, называя их бредом - на самом ли деле существует такая угроза или это всего лишь пустые обвинения

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Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, решительно опровергает заявления Киева и Запада о якобы планируемом взрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), называя их полным бредом. В интервью телеканалу RT, которое состоялось сегодня, 26 июня, Лавров отметил, что эти предположения уже неоднократно были опровергнуты.

Министр также подчеркнул, что подобные заявления часто появляются в медийном пространстве, особенно со стороны представителей киевского режима. Он указал, что это свидетельствует о том, что данные люди являются участниками информационной войны и получают обучение, включая тренинги от англосаксов, поляков и прибалтов, которые являются главными союзниками Украины.

Лавров выразил свое сожаление относительно низкого качества тренировок, если результаты таких учений настолько неубедительны и непрофессиональны. Он отметил, что если такие неспособные и невменяемые ученики являются продуктом работы учителей, то он сожалеет о затраченных западными налогоплательщиками деньгах на оплату их зарплат.

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Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, является крупнейшей атомной станцией в Европе, состоящей из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Следует отметить, что в конце февраля 2022 года данная станция была захвачена российскими силами. С тех пор, украинские вооруженные силы периодически обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.