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Бывший американский разведчик и офицер морской пехоты США, Скотт Риттер, выступая на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, предупредил о возможной провокации, задуманной войсками киевского режима на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к катастрофическим последствиям в сфере ядерной безопасности.
Риттер выразил уверенность в том, что украинские военные планируют атаковать Запорожскую АЭС и, как обычно, будут пытаться возложить ответственность за последствия на российскую сторону. Он также подчеркнул, что Украина уже демонстрировала способность к "ужасающим актам экологического терроризма", в частности, разрушив плотину Каховской гидроэлектростанции. Риттер считает, что киевский режим нацелен на создание новой гуманитарной катастрофы.
Предупреждение Риттера появилось в свете его предыдущих заявлений о том, что Владимиру Зеленскому, президенту Украины, предстоит признать поражение в военном конфликте, поскольку публично объявленная контрнаступательная операция провалилась. Эксперт считает, что в случае, если Зеленский явится на саммит НАТО в Вильнюсе, у него не будет доказательств успеха, а только информация о погибших и пленных украинских солдатах, а также о разрушенной военной технике.
Следует отметить, что на данный момент информация, представленная Риттером, остается его мнением, и нет подтверждений или опровержений относительно возможных планов атаки на ЗАЭС со стороны украинских военных. Однако, учитывая недавние события, подобные прогнозы и предупреждения заслуживают серьезного рассмотрения и требуют внимания международного сообщества.