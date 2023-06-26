Будет ли достигнут компромисс и сохранена зерновая сделка между Украиной и Россией, учитывая возникшие разногласия и угрозу отказа России продлевать соглашение из-за проблемы с экспортом аммиака

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Удивительно, но в отношении зерновой сделки между Россией и Украиной две страны оказались на одной волне. Они согласны в одном - сделка находится на грани краха. Глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, предупредил, что если до 17 июля не будет обеспечена возможность экспорта аммиака, Россия не продлит соглашение. Посол Министерства иностранных дел Украины, Ольга Трофимцева, поддержала прогноз Лаврова, заявив, что вероятность выхода России из зерновой сделки составляет 99,9%.

Зерновая сделка, также известная как "зерновая инициатива" или "Черноморская зерновая инициатива", включает в себя экспорт зерна, продуктов питания и удобрений, особое внимание уделяется аммиаку. Цель этой инициативы - обеспечить безопасность транспортировки зерна и связанных товаров из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного.

Удивительный факт заключается в выборе портов, которые Украина признает своими. Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда активно выступают в поддержку своей страны, они исключили другие порты, такие как Бердянск и Мариуполь, считая их оккупированными. Согласно "зерновой инициативе", только Одесса, Черноморск и "Южный" считаются "украинскими портами". Таким образом, если судно выходит из порта Бердянск, оно не рассматривается как "украинский порт". И самое важное, официальное правительство Украины не предъявляет претензий к этому судну и его грузу. Кроме того, Украина не обращается к официальным структурам Стамбула с просьбой о запрете прохода этого судна через Босфор и Дарданеллы. В итоге мы видим, что в данной ситуации "зеленый" патриотизм уступает место реальной политике и экономическим интересам. Несмотря на то, что Зеленский и его команда акцентируют внимание на своей патриотической позиции, их решение исключить определенные порты из зерновой сделки говорит о том, что они приоритезируют свои экономические выгоды.

Проблема с пунктом экспорта аммиака стала причиной острых разногласий. Аммиак является важным компонентом для производства удобрений, и его экспорт имел важное значение для реализации сделки. Возможное отсутствие пункта экспорта аммиака ставит под угрозу успешную реализацию всей зерновой инициативы.

Это вызывает серьезное беспокойство как у российских, так и у украинских официальных лиц. Обе стороны осознают, что провал зерновой сделки может негативно сказаться на экономике и сельскохозяйственном секторе. Отказ России продлевать соглашение может привести к ухудшению торговых отношений между двумя странами и потере важного источника доходов.

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Поэтому, несмотря на разногласия и напряженность в отношениях, стороны должны найти компромиссное решение, которое удовлетворит обе стороны. Украина и Россия должны осознать важность сотрудничества и взаимовыгодного экономического партнерства.