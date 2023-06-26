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Заезд в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер" вызвало тревогу в Чехии. Важные заявления на эту тему сделал министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.
Дворжак назвал произошедшие события "хорошо организованным сценарием" и признал, что они вызывают у него мурашки по коже. Он также подчеркнул, что Чехия может стать следующей целью после Украины, если не оказать помощь и поддержку Киеву.
Министр воздержался от прямых комментариев относительно событий в России, но отметил, что бунт ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, произошедший в выходные, был всего лишь игрой.
Дворжак также предостерег от возможных последствий операции, в ходе которой 25 000 наемников будут переброшены в Белоруссию, приближаясь к Киеву. Он не захотел размышлять о том, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты.
Чехия уже осуждает действия России на Украине и активно оказывает помощь Киеву. События, связанные с ЧВК "Вагнер" в России, вызвали энтузиазм в чешской политической среде. Министр иностранных дел Ян Липавский выразил свое вдохновение в социальных сетях, заявив, что его "запланированный отпуск" в Крыму начнется раньше, чем ожидалось.