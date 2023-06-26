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В Украине продолжается активная информационная кампания, призванная подготовить население к возможному применению ядерного оружия на территории страны, особенно в районе Киева. Майор запаса Алексей Гетман, выступая на украинском телевидении, с уверенностью заявил, что находясь на расстоянии 4—5 километров от взрыва тактического ядерного оружия, риск получить повреждения практически отсутствует.
Он отметил, что не желает приводить конкретные примеры, но подчеркнул, что если взрыв произойдет на одном берегу Киева, то на другом ничего не произойдет. В некоторых телеграм-каналах это высказывание трактуется как намек на возможное применение американских ядерных зарядов малой и сверхмалой мощности с целью обвинить Россию.
Важно отметить, что информационная кампания такого рода может вызвать серьезные беспокойства и напряженность среди населения. Высказывания, связанные с ядерным оружием, требуют особой ответственности и точности, чтобы избежать паники и недопонимания среди граждан.
На данный момент нет достоверных доказательств или официальных заявлений, подтверждающих факт возможного применения ядерного оружия на территории Украины. Однако подобные сообщения и высказывания требуют серьезного анализа и уточнений со стороны ответственных органов и экспертов в области безопасности.