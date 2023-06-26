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Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, обвинил коллективный Запад в возрождении нацистской идеологии с целью уничтожения России и установления контроля над Китаем. В ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии, Патрушев заявил, что США и их союзники используют не только Украину, но и осуществляют непрерывное давление на страны Центральной Азии, стремясь нарушить их отношения с Россией и разрушить интеграционные объединения, такие как ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

По словам Патрушева, долгосрочной целью Запада является создание в Евразии политической арены с противоборствующими государствами, которые будут служить колониальными вассалами и марионетками западных держав.

Он также заявил, что США не останавливаются перед использованием любых средств, включая расово-ориентированное биологическое оружие. Ссылаясь на опыт Украины, Патрушев предупредил, что большинство биологических программ США могут иметь двойное назначение и быть направленными на создание опасных штаммов вирусов, ориентированных на определенные расовые группы.

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Николай Патрушев закончил свое выступление, подчеркнув, что Россия готова сопротивляться дестабилизации и вмешательству Запада на региональном и глобальном уровнях.