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NataVd За пост начислено вознаграждение
Патрушев обвиняет Запад в возрождении нацизма с целью уничтожения России и контроля Китая
Мы их денацифицировали-денацифицировали да и не выденацифицировали
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Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, обвинил коллективный Запад в возрождении нацистской идеологии с целью уничтожения России и установления контроля над Китаем. В ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии, Патрушев заявил, что США и их союзники используют не только Украину, но и осуществляют непрерывное давление на страны Центральной Азии, стремясь нарушить их отношения с Россией и разрушить интеграционные объединения, такие как ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

По словам Патрушева, долгосрочной целью Запада является создание в Евразии политической арены с противоборствующими государствами, которые будут служить колониальными вассалами и марионетками западных держав.

Он также заявил, что США не останавливаются перед использованием любых средств, включая расово-ориентированное биологическое оружие. Ссылаясь на опыт Украины, Патрушев предупредил, что большинство биологических программ США могут иметь двойное назначение и быть направленными на создание опасных штаммов вирусов, ориентированных на определенные расовые группы.

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Николай Патрушев закончил свое выступление, подчеркнув, что Россия готова сопротивляться дестабилизации и вмешательству Запада на региональном и глобальном уровнях.

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#россия #украина #новости #война
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[ ]
07:43
У вас в украине? Спасибо за инфу! )))
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
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07:43
Он патриот ципсо! )))
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Андрей Горбачёв
07:37
Киньте кто нибудь готовый exeшник, что бы просто попробовать, не ковыряясь в движке
Красивое демо Unreal Engine 5.2 c GDC 2023 доступно для скачивания
SVG4K
07:37
Это всем понятно, но переобутые боты считают иначе. Кто дал приказ атаковать вертолетами и шевелится где не следует ? Кто сбежал со штаба МО, поджав хвост ?
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Дмитрий
07:37
Все пропагандисты одинаковые🤣
NDP: Польша прикрывается Россией, чтобы отвлечь внимание граждан от экономического кризиса
Андрей Горбачёв
07:36
Vpn?
Красивое демо Unreal Engine 5.2 c GDC 2023 доступно для скачивания
Алексей Каверин
07:36
Ни один зеон не раскроет видеокарту уровня 4070, у тебя из-за древнего проца фпс будет процентов на 30 меньше чем возможно. А у ryzen 7 5700x тдп 65 ватт ничего с этой материнкой не случится.
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
Ник Хобо
07:36
$3000? Или сразу дядька Ху не будет мелочиться и сделает $5000?
Огромная GeForce RTX 4090 Ti с 48Gb памяти снова показалась на фотографиях
Vorvort
07:35
Виновны Шойгу и Герасимов которые довели конфликт с Вагнер до точки кипения. С ними год пытались решить все проблемы мирно. Напомню всем критикам что согласно ст. 3 Конституции носитель власти - народ...
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Дмитрий
07:32
126-битная🤔🙈
GeForce RTX 4060 8 ГБ на 23% опережает RTX 3060 12 ГБ в 3DMark
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